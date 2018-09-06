Журналист объяснил, почему Москве выгодно убийство главаря "ДНР" Захарченко

Москве выгодно убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко. Теперь Россия будет действовать жестче и откровеннее.

Публичная реакция первых лиц России на убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко показала, насколько это на руку Москве. Устранен последний подписант вторых Минских соглашений со стороны так называемых народных республик.

Об этом для "Нового времени" пишет российский журналист Семен Новопрудский. По его словам, Россия откровенно готовит почву для торга с Западом о разделе Украины (или даже для горячей войны, если почувствует, что Штаты и ЕС не готовы на ужесточение санкций, и наоборот, если санкции резко ужесточат и понадобится отвлекать россиян от их последствий).

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В любом случае, отметил Новопрудский, Москва все более откровенно прощупывает возможности отказа от Минских соглашений.

Как напомнил журналист, показательную публичную реакцию Москвы на убийство Захарченко озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (разумеется, всегда транслирующий точку зрения Путина): "Это помешает минским договоренностям по Донбассу". Лавров также заявил, что в "нынешней ситуации" проводить встречи в нормандском формате невозможно.

"Круг замыкается: полтора месяца назад Москва пыталась "впарить" США вариант раздела Украины в обход Минских соглашений. А сейчас оказалась единственной заинтересованной стороной конфликта, которая назвала убийство Захарченко помехой Минским соглашениям. Хотя сама Москва постоянно продвигает “ДНР” в качестве некоего существующего субъекта “гражданской войны”, которая, по путинской версии, идет в Украине. Но если “ДНР” — субъект конфликта, как может гибель руководителя этого образования мешать Минским соглашениям?", - задается вопросос Новопрудский.

"Понятно, что Захарченко был абсолютной марионеткой Москвы, но его хотя бы провели через "выборы". Сейчас обеими "народными республиками" рулят прямо назначенные Кремлем временные наместники. И среди них не осталось никого, кто подписывал Минские соглашения, - подчеркнул журналист.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 6 сентября 2018 года