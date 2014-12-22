Россия уже платит высокую цену за нарушение международного права - Порошенко
Россия уже платит высокую цену за нарушение международного права.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании по случаю профессионального праздника дипломатов.
"Нам удалось изменить отношение международного сообщества к событиям в Украине, доказав, что угроза, которая сегодня нависла над Украиной, - это не только украинский вопрос. Это вопрос европейской безопасности, глобальной безопасности. И каждая страна, поддерживает Украину, сегодня защищает свое будущее», - сказал Порошенко.
Читайте такжеЯценюк сравнил Путина с наркоманом: он нуждается в новых аннексияхОн выразил уверенность, что «решительные действия, которые привели к применению санкций к агрессору, были результатом четкой и скоординированной работы». «Нельзя безнаказанно нарушать международное право, и агрессор должен заплатить высокую цену и за агрессию, и за нарушение права. И эта цена уже сейчас платится", - сказал президент.