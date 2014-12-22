Россия уже платит высокую цену за нарушение международного права - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании по случаю профессионального праздника дипломатов.

"Нам удалось изменить отношение международного сообщества к событиям в Украине, доказав, что угроза, которая сегодня нависла над Украиной, - это не только украинский вопрос. Это вопрос европейской безопасности, глобальной безопасности. И каждая страна, поддерживает Украину, сегодня защищает свое будущее», - сказал Порошенко.

Читайте такжеЯценюк сравнил Путина с наркоманом: он нуждается в новых аннексияхОн выразил уверенность, что «решительные действия, которые привели к применению санкций к агрессору, были результатом четкой и скоординированной работы». «Нельзя безнаказанно нарушать международное право, и агрессор должен заплатить высокую цену и за агрессию, и за нарушение права. И эта цена уже сейчас платится", - сказал президент.