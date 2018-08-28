Директор ГБР отказал 27 кандидатам на руководящие должности: некоторых из них подозревают в госизмене и коррупции

Директор ГБР возвращает все представления на кандидатов внешний конкурсной комиссии.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба принял решение отказать в назначении всех 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

Труба подчеркнул, что возвращает все представления на кандидатов внешний конкурсной комиссии.

Перед этим директор ГБР заявил, что по непонятным причинам внешняя комиссия 18 июля после определения победителей конкурса на должности в бюро приняла решение уничтожить результаты исследования с применением полиграфа.

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Как передает «Украинская правда», по словам Трубы, часть кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных процессах.

В частности, один из кандидатов фигурирует в уголовном производстве относительно государственной измены.

"Да, я не ошибся, именно в уголовном производстве по госизмене! Следователь, который проводит расследование, обращался с запросом во внешнюю комиссию для того, чтобы получить любые результаты. Был ответ, я этого не знаю", - сказал Труба.

Он добавил, что также есть кандидат, который вместе с членами своей семьи фигурирует в уголовном деле о легализации средств, которые добыты преступным путем.

"Другой кандидат тесно общается с представителями сепаратистов. Также есть факт, когда два кандидата, которые являются кумовьями, вместе начинали свой карьерный путь, вместе выиграли конкурс на руководящие должности в ГБР. Это не обвинение ,а так, ремарка", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что нацагентство по вопросам противодействия коррупции должно также проверить имущество, гектары земли и средства указанных кандидатов в руководители в ГБР.