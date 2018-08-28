Суд начнет рассмотрение дела о незаконности назначения Трубы на должность директора ГБР 6 сентября

В суд обратился народный депутат Македон, который участвовал в конкурсе на должность в ГБР, но не прошел.

6 сентября Окружной административный суд Киева начнет рассмотрение иска народного депутата Юрия Македона о незаконности назначения Романа Трубы на должность директора Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Труба сказал на пресс-конференции.

По словам директора ГБР, в суд с иском о нарушении его прав обратился народный депутат Македон (фракция «Блок Петра Порошенко»), который участвовал в конкурсе на должность в бюро, но не прошел.

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Как сообщал УНИАН, в мае в Окружной админсуд Киева поступил иск Македона к комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследования, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата.

«Истец просит суд признать противоправными действия соответствующей комиссии относительно рассмотрения кандидатуры, проведения рейтингового голосования, отбора и внесения представления премьер-министру о назначении Романа Трубы на должность директора ГБР», - сообщили также в суде.

Македон просит суд признать противоправным и отменить решение комиссии об отборе Трубы на должность и о внесении представления премьер-министра о его назначении на соответствующую должность.