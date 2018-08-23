В Кремле заявили о подготовке новой встречи Волкера и Суркова

Последний раз Курт Волкер и Владислав Сурков встречались 26 января 2018 года в Дубае.

В Кремле заявили о подготовке новой встречи специального представителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, но дата и место не определены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, идет подготовка, но пока не имею информации по месту и по времени. Там, по-моему, нет окончательных договоренностей», - сказал Песков.

На вопрос о повестке дня таких переговоров он ответил, что это «регулярная сверка часов». «Пока, как вы знаете, особых продвижений нет, к нашему сожалению», - отметил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новая встреча Волкера и Суркова состоится «в недалеком будущем».

Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января 2018 года в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

27 января Сурков по итогам встречи с Волкером заявил: «Основной темой переговоров снова стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли значительно более конструктивные предложения». По его словам, в «дубайском пакете», в отличие от «белградского», представлен «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в привязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений». Как сказал Сурков, Россия изучит новые предложения.

28 января Волкер сообщил, что проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, неприемлем для США и ООН, поскольку не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт.