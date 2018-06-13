Путин оставил Суркова на посту кремлевского куратора "ДНР" и "ЛНР"

Также появились указы о других назначениях, однако существенных изменений в окружение Путина не замечено.

Президент России Владимир Путин сохранил на посту "помощника и уполномоченного РФ по вопросам Донбасса" Владислава Суркова, о возможном смещении которого ходили слухи в СМИ. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Также на сайте появились указы о других назначеениях, однако существенных изменений в окружение Путина не замечено. В частности Путин сохранил пост главы своей администрации за Антоном Вайно, заместителями назначены Алексей Громов и Сергей Кириенко. Еще одним указом Дмитрий Песков сохранил за собой посты замглавы президентской администрации и пресс-секретаря Путина.

Напомним, ранее Курт Волкер негативно воспринимает такое решение, как отстранение Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу, который курирует деятельность боевиков.

В частности, по мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации. В то же время Волкер заявил, что решение находится в руках Путина: