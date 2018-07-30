238 судей провалили квалификационное оценивание ВККС

По состоянию на 30 июля завершено оценивание в отношении 1385 судей местных и апелляционных судов.

По результатам квалификационного оценивания 17%, или 238 судей, уже уволены или подлежат увольнению.

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Как сообщается на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, по состоянию на 30 июля оценивание завершено в отношении 1385 судей местных и апелляционных судов.

"Из них 1147 судей (83%) успешно прошли эту процедуру и признаны соответствующими занимаемой должности. Прочие 238 (17%) судей подлежат увольнению или уже уволены, в частности: 127 судей (9%) не подтвердили соответствия занимаемой должности – 83 судьи не сдали экзамена и 44 судьи не прошли собеседования с членами Комиссии; 111 судей (8%) уволены, среди прочего, по собственному желанию или их полномочия во время оценивания были прекращены. Судей, в отношении которых начато оценивание, но нет окончательных результатов по причинам объявления перерыва или приостановки квалификационного оценивания, – 292", - сообщили в комиссии.

В ВККС напомнили, что квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины. Оно назначено для трех групп судей в количестве 5157 человек. Судей оценивают по критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Для первой тысячи судей оценивание объявлено 20 октября 2017 года и продолжается уже 9 месяцев. Из числа судей, которые прошли оценивание, 252 "судьи-пятилетки", у которых закончились полномочия, уже рекомендованы Высшему совету правосудия для назначения на должности. Сейчас судьи из первой группы находятся на последнем этапе квалификационного тестирования – собеседования и анализа досье.

Вторая группа судей сдала экзамены и на сегодня проходит тестирование морально-психологических качеств.

Третья группа, решение о которой принято 7 июня 2018 года, – это 2188 судей, они уже начали сдавать экзамены.