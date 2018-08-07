Ключевой свидетель в деле против Манафорта назвал в суде фамилии клиентов в Украине

Все названные украинские политики оплачивали услуги политтехнолога путем перевода денег со счетов своих фирм на Кипре на кипрские счета Манафорта.

Ключевой свидетель в деле против американского лоббиста и политтехнолога Республиканской партии Пола Манафорта и его бывший партнер Рик Гейтс на заседании федерального суда в Александрии (штат Вирджиния) в понедельник, 6 августа назвал фамилии украинских политиков, которые заказывали услуги у Манафорта.

Как пишет Голос Америки, Рик Гейтс во время судебного заседания рассказал, что Пол Манафорт был представлен бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Ринатом Ахметовым, владельцем компании СКМ, одним из главных спонсоров "Партии регионов".

За работу политтехнолога – разработку бренда "Партии регионов", создание его платформы, структуры, проведение ее на выборах - по словам Гейтса, Ахметов заплатил путем перевода денег со счетов его компании на Кипре на счета Манафорта, тоже на Кипре.

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"Манафорт вернул Януковича с политической смерти ... и он является одним из самых талантливых политтехнологов", - добавил Гейтс во время показаний в суде.

По его словам, другим клиентом Манафорта в Украине был Сергей Тигипко, бизнесмен, бывший народный депутат и бывший вице-премьер-министр.

"Он имел собственную политическую партию, но также поддерживал "Партию регионов", - пояснил Гейтс. Партнер Манафорта рассказал, что Тигипко оплатил услуги по лоббированию в США и ЕС таким же методом - переводом с кипрского счета собственной компании на кипрский счет Манафорта. Гейтс пояснил, что знает об этом, потому что собственноручно подготовил документы, чтобы инициировать перевод.

Также Гейтс в суде назвал бывшего руководителя Администрации президента Януковича Сергея Левочкина, бывшего вице-премьер-министра, депутата и одного из руководителей "Партии регионов" Андрея Клюева и бывшего народного депутата Бориса Колесникова. Все они оплачивали услуги политтехнолога путем перевода денег со счетов своих фирм на Кипре на кипрские счета Манафорта. Все вместе – миллионы долларов.

В ответ на сообщение «Голоса Америки» в понедельник вечером о ходе дела Манафорта, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал, что его ведомство следит за процессом.

Ранее УНИАН сообщал, что на заседании федерального суда в Александрии (штат Вирджиния) в понедельник, 6 августа, Гейтс признался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, куда деньги поступали из доходов за политические консультации в Украине для экс-президента Виктора Януковича и его команды.