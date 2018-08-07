Деньги за консультации Януковича хранились в 15 зарубежных банках - партнер Манафорта

Рик Гейтс признался, что вместе с Полом Манафортом вел 15 незарегистрированных банковских счетов за рубежом, куда поступали деньги из Украины. Он также раскрыл метод уклонения от уплаты налогов.

Бывший деловой партнер американского лоббиста и политтехнолога Республиканской партии Пола Манафорта Рик Гейтс признался в совершении ряда преступлений совместно с Манафортом и по его указанию.

На заседании федерального суда в Александрии (штат Вирджиния) в понедельник, 6 августа, Гейтс признался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, куда деньги поступали из доходов за "политические консультации в Украине" для экс-президента Виктора Януковича и его команды. Об этом пишет DW.

При этом Гейтс признал, что они с Манафортом знали о незаконности их действий. Несмотря на это, Манафорт не был зарегистрирован в США как иностранный агент. Бизнесмен, который сотрудничает со следствием, также рассказал, что Пол Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займе, чтобы уменьшить сумму, подлежащую налогообложению. Кроме того, Рик Гейтс признал, что похитил у своего делового партнера сотни тысяч долларов, имея доступ к зарубежным счетам Манафорта.

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Ранее бухгалтер Пола Манафорта призналась в суде, что по его просьбе принимала участие в подделке документов, а взамен ей помогали уменьшить налоговое бремя.

Судебные слушания по делу Манафорта начались 31 июля и продлятся примерно три недели. Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняют в отмывании денег, полученных от украинских политиков, которые находились у власти до 2014 года. Пол Манафорт работал политтехнологом бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов и получил за это, по данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, более 60 миллионов долларов.

Манафорта подозревают в том, что он не указал в налоговой декларации часть этих доходов и "отмыл" таким образом в офшорах 30 миллионов долларов. Всего в обвинении против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса - 32 эпизода, которые описывают финансовые злоупотребления и махинации.