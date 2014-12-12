Австралия временно разместит посольство в Киеве в здании канадской дипмиссии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, международной торговли и развития Канады.

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Министр иностранных дел Канады Джон Бэйрд сегодня приветствовал заявление, которое сделали в Мельбурне премьер-министр Австралии Тони Эббот и президент Украины Петр Порошенко о том, что Австралия откроет временное посольство, которое будет совместно размещаться в Киеве в одном помещении с посольством Канады.

"Канада и Австралия разделяют историческую дружбу, - сказал Джон Бэйрд. - Мы продолжаем оставаться партнерами по вопросам, которые касаются развития Украины и мы работаем над поддержкой народа Украины в реализации его демократических устремлений, свободы от российской агрессии".

"Мы рады, что Канада может играть роль в единении международного сообщества для дальнейшей поддержки украинского народа. Этот договор является еще одним примером того, как Канада и Австралия прилагают совместные усилия для продвижения демократических принципов и прав человека во всем мире", - подчеркнул Джон Бэйрд.

Отмечается, что соответствующий меморандум взаимопонимания по договору о совместном размещении посольства является последним примером отношений глубокого сотрудничества между Австралией и Канадой.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что этот договор дополняет уже существующие рабочие отношения между странами за рубежом, в том числе по предоставлению консульских услуг. Канада и Австралия имеют соглашения, благодаря которым канадцы могут получать консульские услуги в австралийских дипучреждениях в 20 странах мира. В то же время австралийцы могут получать подобные услуги в канадских дипмиссиях в 23 странах мира.