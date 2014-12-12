Канада не рассматривала возможность поставок в Украину истребителей F-18 - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Канады в Украине Роман Ващук сказал в интервью журналистам.

«Не было их. Все», - подчеркнул Ващук, добавив, что информация о том, что Канада предлагала Украине истребители F-18 является неправдивой.

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При этом он отметил, что вопрос о поставках в Украину летального вооружения «в данный момент не стоит в повестке дня».

Ващук добавил, что для того, чтобы узнать, откуда взялась информация об истребителях F-18, нужно «спросить людей, ее распростравших».

Некоторые СМИ раньше сообщали, что Канада якобы предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18, однако Министерство обороны отказалось от самолетов.