Австралия предоставит украинской армии помощь в $ 2 миллиона

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Австралии Тони Эбботта, стороны обсудили координацию действий на многостороннем уровне, в частности в рамках ООН.

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Порошенко поблагодарил за финансовую помощь Австралии в размере 100 млн долларов, которую она предоставит Украине в рамках МВФ, а также за помощь украинской армии, сообщает ZN.ua.

"Тони Эбботт сообщил о решении предоставить помощь для Вооруженных сил Украины более 2 млн долларов. Также во время встречи собеседники обсудили возможности участия Австралии в донорской конференции, которая должна состояться в начале 2015 года", - говорится в сообщении.