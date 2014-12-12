Боевики перекинули подкрепление в район Бахмутки – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» на своей странице в Facebook.

«Зафиксировано появление танков (до 5 ед.) российско-террористических войск и выход их на огневые позиции в районе Бахмутской трассы. Одновременно несколько артиллерийских батарей противника, оснащенных 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», совершали в этом районе манёвр по смене огневых позиций», - сообщает Тымчук.

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По его информации, на этом участке зафиксированы отдельные случаи открытия боевиками артиллерийского огня.