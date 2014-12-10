Боевики атаковали силы АТО в 10 населенных пунктах, самая сложная ситуация - на трассе Бахмутка (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Под Донецком террористы из зенитных установок и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных на территории Донецкого аэропорта и под Марьинкой», - отметил он.

«Под Дебальцево зафиксирован огонь в районе населенного пункта Редкодуб, Никишино», - добавил Лысенко.

Читайте такжеВ Первомайске главарь боевиков угрожает "развернуть оружие" на Луганск (видео)Также, по его словам, российские наемники обстреляли позиции сил АТО в пригороде Горловки - возле сел Майорское и Шумы.

«Наиболее угрожающим фактом был обстрел наших позиций из танков, артиллерии и стрелкового оружия в районах поселков Крымское и Сокольники, что на Бахмутовской трассе», - заявил пресс-секретарь СНБО

«Обстреляли наши позиции в районе Станицы Луганской», - добавил он.

Также Лысенко отметил, что «на юге бандиты обстреляли из артиллерии опорный пункт возле поселка Николаевка Волновахского района».