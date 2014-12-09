В Украине заработает Антикоррупционное бюро и появится полиция - Яценюк

Об этом на заседании правительства сообщил премьер Арсений Яценюк, представляя программу действий правительства, пишет Украинская правда.

Он напомнил, что Рада приняла разработанные Кабмином и президентом 5 законов антикоррупционного направления.

"Теперь пришло время для реализации этих принятых законов", - сказал премьер.

"В первую очередь - создание Национального антикоррупционного бюро и запуск его работы. Второе - создание и запуск Национальной ассамблеи предотвращения коррупции", - заявил он.

"Третье - это электронное декларирование всех доходов и расходов всех госчиновников. Четвертое - это мониторинг жизни госслужащих на предмет соответствия, что в декларации и как живет", - добавил Яценюк.

Премьер сказал также, что "отдельный вопрос - это закон о раскрытии всех владельцев имущества, зарегистрированного в реестрах и которым владеют граждане, в том числе, и украинские чиновники. Страна должна знать, чем владеют, кто владеет и на каких основаниях".

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Яценюк напомнил, что МВД разработало стратегию реформирования ведомства в национальную полицию.

По его словам, среди прочего, будут "ликвидированы советские департаменты по борьбе с преступностью и коррупцией, которые возглавляли преступность и коррупцию".

Отдельно премьер остановился на создании Государственного бюро расследований.

"Прокуратура лишается функций общего надзора и, соответственно, следствия. Госбюро расследований возьмет на себя функции независимого следственного органа по соответствующим преступлений", - пояснил Яценюк.