Кабмин утвердил программу действий на два следующих года

Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По словам главы правительства, основа программы в том, что нужно сделать в стране. «Простых решений не бывает, - сказал Яценюк. - Новое правительство с парламентом и президентом должны выполнять нашу программу. Окончательная цель - членство в ЕС. Для этого надо изменить Украину и сделать ее европейской, и тогда мы получим приглашение от партнеров. На это наша программа и направлена».

Читайте такжеРассмотрение программы деятельности Кабмина в Раде перенесли на четверг

Он подчеркнул, что основные цели программы - вопросы безопасности, энергоэффективность и независимость. Еще один приоритет - экономика, которая страдает от войны. «Идет падение промпроизводства, ВВП, обесцененная гривна, уменьшаются резервы, - констатировал глава правительства. - Еще один вызов - внутренняя агрессия, агрессия коррупции и безответственности, а также неэффективного государственного менеджмента».