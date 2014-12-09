Кабмин утвердил программу действий на два следующих года
Кабинет министров Украины согласовал программу действий на 2015-2016 годы, основной целью которой должно стать реформирование страны по европейским стандартам для получения дальнейшего членства в Европейском Союзе.
Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
По словам главы правительства, основа программы в том, что нужно сделать в стране. «Простых решений не бывает, - сказал Яценюк. - Новое правительство с парламентом и президентом должны выполнять нашу программу. Окончательная цель - членство в ЕС. Для этого надо изменить Украину и сделать ее европейской, и тогда мы получим приглашение от партнеров. На это наша программа и направлена».
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Он подчеркнул, что основные цели программы - вопросы безопасности, энергоэффективность и независимость. Еще один приоритет - экономика, которая страдает от войны. «Идет падение промпроизводства, ВВП, обесцененная гривна, уменьшаются резервы, - констатировал глава правительства. - Еще один вызов - внутренняя агрессия, агрессия коррупции и безответственности, а также неэффективного государственного менеджмента».