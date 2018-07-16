Работник комитета ВР пожаловалась, что Пашинский угрожал ее убить

Ожидается, что до завершения парламентских каникул будет понятно, есть ли основания снимать депутатскую неприкосновенность с Пашинского.

Служба безопасности Украины (СБУ) будет расследовать уголовное производство по заявлению руководителя секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяны Блистив об угрозах в ее адрес со стороны народного депутата Украины и председателя этого комитета Сергея Пашинского.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Секретарь комитета написала на мое имя заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано по подследственности в Службу безопасности Украины", - заявил он.

"В данном случае речь идет о довольно серьезных обвинениях в адрес народного депутата", - добавил генпрокурор.

По его словам, в ходе расследования производства будут проведены все необходимые следственные действия.

"Сегодня я разговаривал с руководителем следственного управления СБУ. Когда он примет материалы производства, проведет все необходимые следственные действия. Конечно, это будут и допросы, и перекрестные допросы и многие другие необходимые вещи", - сказал Луценко.

"Я имею только ее заявление, которое не указывает на детали. Только указывает на конкретные его слова, которые он якобы с ее точки зрения, произнес. Сейчас будем разбираться, свидетели, чем это можно подтвердить. Очные ставки. Я не исключаю детектора лжи в данной ситуации", - добавил он.

При этом Луценко уточнил, что до завершения каникул в Верховной Раде станет ясно, есть ли основания снимать депутатскую неприкосновенность с Пашинского.

"Думаю, что до завершения каникул у народных депутатов как раз будем готовы дать какой-то промежуточный ответ, есть ли основания для снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата", - отметил он.