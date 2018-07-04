Луценко рассказал, что у него после тюрьмы было больше денег, чем в украинской казне после Януковича

За четыре года президентства Янукович нанес ущерб государству в 40 миллиардов долларов, что равняется годовому бюджету страны, напомнил Луценко.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича в государственной казне осталось меньше средств, чем было у него после возвращения из тюрьмы. Об этом он сказал в среду на встрече президента Петра Порошенко с представителями бизнеса.

Как передает Украинская правда, по словам Луценко, Украину часто критикуют за якобы неудачную борьбу с коррупцией, но ГПУ уже удалось вернуть в госказну более 2 миллиарда долларов, 1,5 миллиарда из которых по спецконфискации, остальные - по результатам приговоров.

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"Украина после Януковича, в первый день премьер-министра Яценюка, имела 8 тысяч баксов в государственной казне. 8 тысяч баксов на все! На образование, на медицину, на дороги, на войну, на все. Простите, но у меня после тюрьмы дома было немножко больше", - сказал Луценко.

Он добавил, что за четыре года президентства Януковича, тот нанес ущерб государству в 40 миллиардов долларов, что равняется годовому бюджету страны.

По его словам, Украина сейчас - полузатопленный корабль, хотя, по его мнению, Порошенко удалось сделать уже немало для его восстановления.

При этом Луценко заверил, что еще надо сделать много чего, но надо преодолеть "совок в головах", уничтожить "подковерные игры" и прочее.

Как сообщал УНИАН, ранее суд окончательно отказал сыну Януковича во взыскании с НБУ 1,6 миллиарда за банкротство его банка.