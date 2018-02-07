Окончательное решение сдать Крым и вывести украинские войска приняли Пашинский и Полторак - свидетель по делу Януковича

Пашинский и Полторак, как следует из копий протоколов допроса бывшего министра обороны, приняли решение о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году.

Адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на копию выписки из протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма принял экс-глава АП Сергей Пашинский и бывший руководитель Нацгвардии, а ныне - министр обороны Степан Полторак.

На своей странице в Facebook Сердюк пишет, что данное решение было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

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Как следует из выписки из протокола допроса тогдашнего и.о. министра обороны Украины Игоря Тенюха, он после захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23 марта 2014 года доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и якобы выступил с предложением идти на прорыв в Крым.

В ответ, как говорится в опубликованном Сердюком документе, Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов".

Сразу же после Тенюха тогда выступил Степан Полторак, который, по словам бывшего и.о. министра обороны, сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма".

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в суде планируется допросить Игоря Тенюха, который после бегства экс-президента и до избрания президентом Петра Порошенко исполнял обязанности министра обороны.