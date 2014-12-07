Прокурор-"няша" запретила крымским татарам проводить массовые собрания

Самопровозглашенный "прокурор Крыма" Наталья Поклонская предупредила заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза о недопустимости проведения несанкционированных собраний в Крыму.

Как передает «5-й канал», об этом сообщил коллега Чийгоза - Нариман Джелял. Произошло это накануне вечером, когда Чийгоз возвращался из Киева в Бахчисарай.

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"Лично Поклонская на пропускном пункте встретила Ахтема Чийгоза и сделала ему прокурорское предупреждение о недопустимости организации несанкционированных массовых мероприятий", - сообщил Джелял.

"Мы подозреваем, что здесь может быть и в канун 10 декабря, и в канун того, что мы делали сообщение о том, что в местах компактного проживания крымских татар планируем проводить встречи с соотечественниками", - добавил он.

По словам Джеляла, на претензии Чийгоза о том, что местные органы власти не позволяют нам провести санкционированные мероприятия, Поклонская предложила встретиться.

"Завтра (8 декабря) мы встречаемся с представителями силовых структур", - отметил Джелял.