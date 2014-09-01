ГПУ назначила прокурора Крыма
19:05, 01 сентября 2014Политика
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Новым генеральным прокурором Крыма назначен Василий Синчук.
В ГПУ назначен прокурор Крыма / фото УНИАН
Информация о соответствующем назначении размещена на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает радио "Свобода". До этого Василий Синчук 3 дня проработал прокурором Полтавской области.
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До аннексии Крыма Россией прокурором автономии был Вячеслав Павлов, который отказался подчиниться незаконной власти Крыма. Выполнять обязанности "прокурора" Крыма была назначена Наталья Поклонская, которая в дальнейшем была "утверждена" на этой должности российской властью.
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