Песков рассказал, что мешает посещению омбудсменами заключенных украинцев и россиян

В Кремле ожидают, что Украина в "ответ" на посещение Москальковой в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова допустит омбудсмена РФ к "удерживаемым лицам" на украинской территории.

Посещению омбудсменами Украины и РФ Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, мешает несогласованность действий.

Читайте такжеВ ПАСЕ 28 июня состоятся дебаты по украинским политзаключенным Кремля

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, что мешает разблокировать посещения уполномоченным Верховной Рады Украины и омбудсменом РФ украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, в ситуации, когда президенты Украины и России дважды обсуждали этот вопрос.

«Пока мешает несогласованность действий. Там продолжают два омбудсмена согласовывать. Вы знаете, что там было одно посещение на территории России в Омске, и туда не смогла прибыть украинская коллега, и поэтому был украинский консул», - сказал Песков.

«Теперь должно произойти ответное действие уже в Украине. Мы знаем заверения президента Порошенко о том, что Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс и главное - затягивает его по времени», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

14 июня Денисова отправилась в РФ. Она была намерена в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликова.

После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликова.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и ее визит не согласован.

До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.