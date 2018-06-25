Денисовой в очередной раз отказали в видеосвязи с Сенцовым

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека требует немедленно предоставить ей допуск ко всем украинским политзаключенным в России.

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой российские компетентные органы отказали в видеосвязи с незаконно заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить мне доступ к украинским политзаключенным - гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму", - написала Денисова.

"Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - отметила омбудсмен.

По ее словам, "российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке, однако их адвокаты сообщают противоположное".

Как отметила Денисова, все это вызывает большое беспокойство и недоверие.

Читайте такжеГенсек Совета Европы будет официально просить Путина об освобождении Сенцова

"Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко", - подчеркнула омбудсмен.

"Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!", - подытожила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась прежде всего посетить в колонии на Ямале Сенцова, который голодает с 14 мая. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову с «личной инициативой», а ее визит не был согласован.

16 июня Денисову не пустили к незаконно осужденному в России украинцу Николаю Карпюку, который содержится в тюрьме во Владимире. 18 июня Денисовой не разрешили свидание с незаконно осужденным журналистом Романом Сущенко.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных.

19 июня утром Денисова сообщила, что РФ опять не дает согласие на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных несмотря на договоренности. В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный отметила, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.

20 июня украинский омбудсмен направила письмо председателю региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных: Сенцова, Кольченко, Балуха, Клыха и Шумкова.

21 июня президент Украины Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Денисову к режиссеру Сенцову и другим заключенным украинцам.