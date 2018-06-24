Путин готов обменять Сенцова на Вышинского – политолог

Если бы президент РФ Владимир Путин не был заинтересован в обмене украинского политзаключенного Олега Сенцова на арестованного главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, он бы не так часто общался с президентом Украины Петром Порошенко, считает политолог Владимир Фесенко.

Президент РФ Владимир Путин готов обменять украинского политзаключенного Олега Сенцова на арестованного руководителя компании "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Такое мнение "24 канала" высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Путин хочет обменять Сенцова на Вышинского, чтобы показать, что "мы своих не бросаем и выручаем". Путин демонстрирует Западу, что борется за свободу "журналиста". При этом президент РФ публично называет Сенцова террористом. Если по инициативе Украины раскручивается международная кампания по освобождению Сенцова, то Россия раскручивает тему "незаконно задержанного журналиста Вышинского", – сказал он.

По словам политолога, о заинтересованности Путина в обмене свидетельствуют две телефонные беседы на эту тему с президентом Украины Петром Порошенко. Фесенко отметил, что если бы Путин не хотел обсуждать эту тему, то не разговаривал бы с Порошенко вообще.

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Порошенко и Путин обсуждали вопрос освобождения политзаключенных во время телефонных разговоров 9 июня и 21 июня. Разговоры состоялись по инициативе украинской стороны.

Сенцова приговорили в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористической группировки и руководстве им, попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.

Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он требует освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не занес.

15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. Того самого дня Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон. Журналист подтвердил, что у него есть два паспорта – украинский и российский.

17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца.