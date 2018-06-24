Генсек Совета Европы будет официально просить Путина об освобождении Сенцова

20 июня генсек СЕ Ягланд посетил Москву, где встретился с Путиным и Лавровым.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд подаст президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинца Олега Сенцова, которого незаконно осудили и удерживают в РФ.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на директора департамента коммуникаций, заместителя генсекретаря СЕ Даниэля Гольтґена (Daniel Holtgen).

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил он.

Представитель СЕ также отметил, что генсек, как руководитель Совета имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Отмечается, что 20 июня Турбойрн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным Ягланд не поднимал вопрос освобождения украинских политзаключенных. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой призвал российскую сторону освободить Сенцова из гуманитарных соображений.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала в отношении его ни поддержки, ни возражений", - сообщил представитель СЕ.

После этого генсек решил лично ходатайствовать об освобождении Олега Сенцова.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 15 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонию к Сенцова.