Украина готова обменять 23 осужденных россиян на своих политзаключенных в России

Все 23 россиянина осуждены или обвиняются в Украине по очень тяжким статьям - терроризм, убийства, участие в войне и шпионаж.

Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передали РФ (через Минскую группу, и через другие дипломатические каналы), осуждены или обвиняются по очень тяжким статьям - терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать этих негодяев их Родине в обмен на наших, которых ждут на Родине", - написала Геращенко.

"Поэтому наша позиция следующая: немедленное освобождение Олега и всех остальных пленников. Поэтому мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех", - отметила она.

Также Геращенко написала, что в случае с Сенцовим и Балухом счет идет на дни. "Еще страшнее звучит ложь, достойная ответственности в Гааге: мол, Олег набрал пару кило за время месячного голодания, да и Балух тоже не голодает", - подчеркнула она.

Кроме этого, Геращенко прокомментировала интервью, в котором пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что во время встречи с Путиным генсек Совета Европы Янгланд не поднимал темы освобождения Сенцова. "Мы обязательно зададим этот вопрос Янгланду уже на следующей неделе в Страсбурге. А пока что я показала эти заявления Пескова и обменялась мнениями о Янгланде с коллегами по ПАСЕ, с которыми мы сейчас работаем в Турции", - подытожила Геращенко.