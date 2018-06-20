Генсекретарь Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

Ягланд считает, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам и он может быть помилован.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом.

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Об этом он сказал после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает радио Свобода. «Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам. Он может быть помилован. Если необходимо прошение о его помиловании, я с удовольствием его размещу на основе Европейской конвенции по правам человека», – сказал Ягланд.

В свою очередь, российский омбудсман Татьяна Москалькова заявила, что Олег Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. «Лично ко мне он (Сенцов) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, чтобы в полной мере оценить эту ситуацию», – сказала она журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинца Олега Сенцова.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.