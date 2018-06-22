В Кремле не знают о прошении главы Совета Европы помиловать Сенцова

Ягланд считает, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом.

В Кремле не знают о прошении председателя Совета Европы Турбьёрна Ягланда помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне не известно, что такое прошение было», - сказал Песков, отвечая на вопрос готов ли Кремль рассмотреть такое прошение.

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Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом.

«Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам. Он может быть помилован. Если необходимо прошение о его помиловании, я с удовольствием его размещу на основе Европейской конвенции по правам человека», – сказал Ягланд.

В свою очередь, российский омбудсман Татьяна Москалькова заявила, что Олег Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании. «Лично ко мне он (Сенцов) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, чтобы в полной мере оценить эту ситуацию», – сказала она журналистам.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.