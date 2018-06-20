В Кремле не знают, жив ли Сенцов

По словам спикера Кремля, российский омбудсмен "должна этой информацией обладать".

В Кремле на вопрос, жив ли незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, заявили, что «не располагают информацией».

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему российская сторона не согласилась даже на видеоконференцию с Сенцовым.

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«Не могу вам ответить, почему отказали в видеосвязи. Потому что это нужно получать информацию в соответствующих органах, во ФСИН, и (омбудсмен Татьяна) Москалькова должна этой информацией обладать. Он все-таки заключенный, и с каждым заключенным вот так устанавливать видеосвязь невозможно», - сказал Песков.

На прямой вопрос, жив ли Сенцов, Песков ответил: «Я не получал какую-то информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, поэтому я вообще не могу располагать вот этой информацией и не могу ничего сказать на этот счет».

Комментируя высказывание Уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой о том, что Россия блокирует доступ к украинским заключенным, несмотря на договоренность президентов двух стран, а у Москальковой нет полномочий принимать решения, поскольку она должна согласовывать все действия с кем-то в руководстве РФ, Песков сообщил, что дело не в администрации президента России.

«Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены, как они будут посещать: синхронно, не синхронно, одновременно… Как раз вот эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается», - пояснил Песков.

По его словам, «были накладки с перемещением, и из-за погодных условий украинская коллега не смогла вылететь».

«Этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется», - заверил Песков.