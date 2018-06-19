В Москве задержали актеров «Teaтра.doc», вышедших на акцию в поддержку Сенцова (видео)

Задержанных продержали в ОВД несколько часов, составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акции и отпустили.

В центе Москвы 18 июня задержали актеров «Teaтра.doc» Марию Чупринскую и Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину, которые раздавали иностранцам листовки в поддержку незаконно осужденного в России украинца Олега Сенцова.

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Как сообщает «Новая газета», листовки были на английском, испанском и русском языках. Не все иностранцы понимали, чего от них хотят активисты. Некоторые заявляли, что не хотели бы смешивать политику и спорт. Тем не менее, многие снялись и прочитали листовки в поддержку режиссера.

Акция длилась около часа. Вскоре активистов задержали и доставили в ОВД «Китай-город»

По информации «ОВД-Инфо», на задержанных составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). До 20:36 18 июня всех задержанных отпустили.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. Его голодовка длится уже более месяца.