Охлобыстин заявил о готовности воевать за "ДНР"

Об этом сообщает корреспондент ОстроВа.

Охлобыстин в донецком кинотеатре «Звездочка» заявил, что скоро в Донецк приедут и другие российские звезды. В частности, звучали имена Гарика Сукачева и Ольги Кормухиной.

Он также привез с собой подарок для боевика ДНР из России Арсена Павлова по кличке «Моторола» - бутылку с алкоголем. Его супруге Охлобыстин вручил шубу.

Российский актер заявил, что намерен завершить съемки в сериале «Интерны» и вернуться в лоно церкви.

«А если в церковь не примут – приеду сюда (в самопровозглашенную ДНР – ред.). Я кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе… Я очень усидчив и нетребователен – ем, что есть», - сказал он.

На выкрик кого-то из боевиков: «Возьмем!», Охлобыстин ответил: «Я с удовольствием».

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Ранее в Донецк приезжали российский певец Иосиф Кобзон, который пел вместе с «главой ДНР» Александром Захарченко, и российский актер Михаил Пореченков, стрелявший в каске с надписью «Пресса» в сторону украинских военных в аэропорту Донецка.