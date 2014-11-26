Кобзон отказался от звания народного артиста Украины

"Да, я намерен отказаться от звания народного артиста Украины. Я не собираюсь обращаться (к властям Украины). Они же не обращаются ко мне, когда лишают меня звания почетного гражданина Днепропетровска, Полтавы. А почему я к ним должен обращаться?", - сказал Иосиф Кобзон российскому госагентству РИА Новости.

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Он добавил, что свое заявление он делает через СМИ, и пусть украинские власти сами принимают решение.

Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области. Он является почетным гражданином нескольких городов Украины. Полтава и Днепропетровск лишили его этого звания.

Напомним, 27 октября Иосиф Кобзон выступил для боевиков из "ДНР" в Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко, где исполнил "гимн Донбасса" собственного сочинения.