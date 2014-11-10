После стрельбы в донецком аэропорту Пореченков стал первым народным артистом "ДНР"
13:59, 10 ноября 2014Общество
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Российский актер стал народным артистом "ДНР".
У Пореченкова отныне новое звание / Скриншот
Российскому актеру Михаилу Пореченкову присвоено звание «народного артиста «ДНР». Приказ подписан лидером самопровозглашенной «республики» Александром Захарченко.
Звание Пореченков заслужил тем, что в донецком аэропорту стрелял из крупнокалиберного пулемета «Утес» по вооруженным силам Украины, передает Hromadske TV.
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«За неоценимый вклад в становление и признание на мировой политической арене «Донецкой народной республики», а также участие в операции по освобождению аэропорта города Донецк от войск украинских карателей», - говорится в «указе».
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