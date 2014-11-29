В зоне АТО силовики отражают атаки по четырем направлениям (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, на Донецком направлении боевики из артиллерии и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на территории аэропорта Донецка. Аэропорт остается под надежным контролем украинских войск, на днях была проведена частичная ротация защитников, сказал Полевой.

Из артиллерии, минометов и гранатометов террористы обстреляли опорные пункты и блокпосты возле Авдеевки, Опытного, Песков, Новобахмутовки. Возле Тоненького украинские позиции террористы дважды обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град». Возле Новониколаевки Волновахского района террористы обстреляли украинский блокпост из артиллерии. Украинская артиллерия в ответ нейтрализует нападающих.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, 11 - раненыНа Дебальцевском направления боевики обстреляли позиции украинских военных возле Никишино, Малоорловки, Редкодуба, Миуса. Террористы применили артиллерию, минометы и гранатометы.

Остается напряженной ситуация на Луганском направлении. Боевики многократно обстреливали из артиллерии, минометов и стрелкового оружия опорные пункты и блокпосты сил АТО возле Станицы Луганской, Счастья, Ольхового, Геевки.

Читайте такжеСбитый вчера силами АТО беспилотник был изготовлен в России в 2009 году – СНБОНе прекращаются обстрелы в районе Бахмутовской трассы. Террористы дважды обстреляли из минометов и стрелкового оружия блокпост Нацгвардии возле пгт Донецкий, а также из артиллерии, минометов и гранатометов – опорные пункты возле сел Трехизбенка, Крымское, Новогригорьевка.

На Первомайском направлении боевики из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли опорный пункт возле Горского, а из минометов – блокпост возле Золотого.

"За прошедшие сутки относительно спокойно было на юге Донецкой области, вооруженных столкновений на Мариупольском направлении не зафиксировано", - отметил Полевой.