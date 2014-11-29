В зоне АТО силовики отражают атаки по четырем направлениям (карта)
На протяжении суток на четырех направлениях боевики продолжали обстреливать силы АТО из различных видов оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
По его словам, на Донецком направлении боевики из артиллерии и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на территории аэропорта Донецка. Аэропорт остается под надежным контролем украинских войск, на днях была проведена частичная ротация защитников, сказал Полевой.
Из артиллерии, минометов и гранатометов террористы обстреляли опорные пункты и блокпосты возле Авдеевки, Опытного, Песков, Новобахмутовки. Возле Тоненького украинские позиции террористы дважды обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град». Возле Новониколаевки Волновахского района террористы обстреляли украинский блокпост из артиллерии. Украинская артиллерия в ответ нейтрализует нападающих.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, 11 - раненыНа Дебальцевском направления боевики обстреляли позиции украинских военных возле Никишино, Малоорловки, Редкодуба, Миуса. Террористы применили артиллерию, минометы и гранатометы.
Остается напряженной ситуация на Луганском направлении. Боевики многократно обстреливали из артиллерии, минометов и стрелкового оружия опорные пункты и блокпосты сил АТО возле Станицы Луганской, Счастья, Ольхового, Геевки.
Читайте такжеСбитый вчера силами АТО беспилотник был изготовлен в России в 2009 году – СНБОНе прекращаются обстрелы в районе Бахмутовской трассы. Террористы дважды обстреляли из минометов и стрелкового оружия блокпост Нацгвардии возле пгт Донецкий, а также из артиллерии, минометов и гранатометов – опорные пункты возле сел Трехизбенка, Крымское, Новогригорьевка.
На Первомайском направлении боевики из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли опорный пункт возле Горского, а из минометов – блокпост возле Золотого.
"За прошедшие сутки относительно спокойно было на юге Донецкой области, вооруженных столкновений на Мариупольском направлении не зафиксировано", - отметил Полевой.