Боевики безуспешно пытаются вытеснить силы АТО с трассы Бахмутовка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре оперативного командования "Север".

Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных, не оставляя "призрачной надежды" на вытеснение сил АТО вдоль трассы "Бахмутовка" и взятие под контроль территории до южного берега реки Северского Донца.

Читайте такжеЗа ночь боевики атаковали несколько блокпостов сил АТО, все атаки отбиты Как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела, однако потерь среди личного состава украинских военных и техники, за прошедшие сутки нет.

Из ствольной артиллерии обстреливался взводный опорный пункт в Станично-Луганском районе

Трижды из минометов был обстрелян блок-пост в районе населенных пунктов Золотое-Хорошее-Смелое.