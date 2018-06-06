Комитет ВР определился: стали известны имена двух кандидатов на должность аудитора НАБУ

Кандидатами стали правозащитник Владимир Василенко и американский юрист Том Фаерстоун.

Парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции будет предлагать Верховной Раде Украины определиться по двум кандидатурам на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комитета рассматривались 5 кандидатур.

Ряд народных депутатов - Владимир Парасюк, Сергей Соболев, Сергей Лещенко, Дмитрий Добродомов покинули заседание комитета, мотивируя это тем, что нарушается процедура по определению кандидатур на аудитора НАБУ.

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Несмотря на это, кворум на заседании комитета был, и комитет определился, что на рассмотрение парламента будут представлены две кандидатуры: Томаса Файерстоуна - правозащитника, партнера компании "Бейкер и Маккензи" (гражданин США) и Владимира Василенко - доктора юридических наук.

За первую кандидатуру проголосовало 10 из 13 членов комитета, двое были против и один воздержался.

За кандидатуру Василенко проголосовали все 13 членов комитета, которые присутствовали на заседании. Голосовали депутаты из "БПП", "Народного фронта" и "Оппозиционного блока".

С Томасом Файерстоном общение происходило по скайпу. Его представители фракции "БПП" спрашивали, как он будет работать, поскольку не знает украинского языка, а также, не стал ли он агентом российских спецслужб, поскольку некоторое время работал в России. Он сказал, что язык будет учить, а у него будут помощники. Кроме того, отметил, что в России сотрудники ФСБ пытались вызвать его на беседу, но он отказался от встречи.

Народный депутат Украины Виктор Чумак отметил, что "кандидатура Файерстоуна это такая операция прикрытия, потому что, скорее всего, будет проголосована кандидатура Василенко залом".

"Я думаю, что кандидатуру Василенко, наверное, подсказала Администрация президента", - сказал он.

В то же время Чумак отметил, что "для меня не все потеряно, потому что у меня есть доля надежды, что господин Василенко - это человек со стержнем, и очень сильным стержнем".

"И даже в глубине души верю, что им нельзя будет манипулировать", - сказал депутат.