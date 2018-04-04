НАБУ не боится аудита - Сытник

Также ведомство готово отчитаться за свою двухлетнюю работу.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины не боятся аудита по их работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Когда вы перейдете к голосованию по определенному аудитору, я хочу сказать, что мы аудита не боимся", - заявил он.

По его словам, НАБУ готово ответить за двухлетнюю работу.

"И мы готовы к любому аудиту, и мы готовы ответить за ту работу, которая проделана за последние два года", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2018 года Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог провести заседание и обсудить вопрос отбора кандидата от парламента в члены Комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности НАБУ.

Парламент назначает аудитора НАБУ по квоте парламента с 23 февраля 2017 года. В марте депутаты не пришли к согласию относительно назначения на эту должность заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, или Найджела Брауна, кандидатуру которого выдвинули фракции «Народный фронт» и БПП.

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По результатам нового конкурса Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту выбрать аудитора НАБУ из четырех кандидатур: гражданки США, украинки по происхождению, Марты Борщ; испанского прокурора Карлоса Кастресаны; профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александры Яновской и заслуженного юриста, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко.

13 июля 2017 года по результатам предыдущих голосований для окончательного утверждения на голосование была вынесена кандидатура Яновской, но «за» проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

20 и 21 декабря 2017 года на заседании антикоррупционного комитета планировалось объявить новый конкурс по аудитору НАБУ от парламента, однако из-за отсутствия кворума это не произошло.

7 февраля 2018 года Антикоррупционный комитет решил обратиться к Андрею Парубию относительно вынесения на голосование кандидатур Кастресаны, Борщ и Гончаренко на должность аудитора НАБУ. На следующий день стало известно, что Борщ и Гончаренко сняли свои кандидатуры.

28 февраля член комитета Дмитрий Добродомов сообщил, что Антикоррупционный комитет в очередной раз не пришел к согласию по кандидатуре будущего аудитора НАБУ.