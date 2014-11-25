Россия продолжает поставлять "ДНР" и "ЛНР" тяжелое вооружение - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава МИД Украины Евгений Перебыйнис сегодня на брифинге в Киеве.

"Согласно данным наших силовых структур, российская сторона продолжает поставлятьтеррористическим организациям ДНР и ЛНР тяжелое вооружение", - сказал Перебыйнис.

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По его словам, только в течение 17-23 ноября зафиксировано движение двух колонн техники: одна в направлении населенного пункта Металлист - Счастье (6 единиц), другая в направлении населенного пункта Станично-Луганское (16 единиц техники).

Кроме того, подчеркнул Перебыйнис, зафиксировано перебрасывание в район населенного пункта Углегорск отряда в составе 500 боевиков, подразделений морской пехоты Вооруженных сил РФ в составе 300 военнослужащих из населенного пункта Тельманово в район населенных пунктов Новоазовск, Самсоново, Безымянное и Широкино.

Также продолжается накопление тяжелого вооружения и военных в приграничных с Украиной областях, продолжаются мероприятия по ротации подразделений Вооруженных сил РФ в Ростовской области. 23 ноября отмечено движение колонны тяжелой техники боевиков, которая состояла из 10 танков, через город Шахтерск в направлении города Донецк, подчеркнул представитель МИД.