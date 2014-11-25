Боевики из "ДНР" призывают Россию ввести своих "миротворцев"

Об этом говорится в заявлении так называемого "президиума народного совета ДНР", размещенном на сайте пресс-центра ДНР, сообщает РБК Украина.

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"Мы обращаемся к мировому сообществу и Российской Федерации с просьбой остановить гуманитарную катастрофу и социальный геноцид, к которым привели действия украинского правительства. Мы требуем созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и рассмотреть на нем вопрос вмешательства миротворческого контингента с участием представителей Российской Федерации для контроля за выполнением достигнутых ранее договоренностей и разрешением гуманитарной и социальной ситуации", - говорится в заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что террористы из "ЛНР" в очередной раз попросили военной поддержки у РФ.