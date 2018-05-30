Ющенко будет работать в одном из банков Киева

13:47, 30 мая 2018
Политика
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Ющенко опять в банковском бизнесе / фото УНИАН

Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Громадське".

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В самом банке уточняют, что в течение последних 5 лет Ющенко возглавлял наблюдательный совет педагогического университета имени имени Драгоманова и был председателем наблюдательного совета Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

На эту должность Ющенко избран решением единственного владельца этого банка — гражданина Объединенных Арабских Эмиратов Бахтари Хедаятоллаха.

До этого наблюдательный совет возглавлял экономист Владимир Лановой.

«Альпари Банк» зарегистрирован 26 октября 2012 года. С 2016 года его единственным владельцем является Бахтари Хедаятоллах. По состоянию на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (206,126 млн грн.) банк занимал последнее 84 место среди действующих в Украине банков.

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Теги: #банк#Ющенко