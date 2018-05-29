Коррупция и национализм: Штайнмайер назвал основные угрозы будущему Украины

Президент ФРГ также заявил, что Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер отмечает, что коррупция и агрессивный изоляционистский национализм могут угрожать будущему Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент ФРГ заявил во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Европейский Союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе", - заявил лидер Германии.

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"С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане", - сказал Штайнмайер.

Он заявил, что Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности.

"И делаем это из убеждения помочь не только Украине, но и Европейскому Союзу, который нуждается в надежных и крепких партнерах. Мы делаем это и в собственных интересах. Мы делаем это также, прежде всего, в интересах Украины, и надеемся, что никто в Украине, ни одна из партий не будет иметь какую-то выгоду из этого, если будет мешать реализации необходимых реформ", - сказал он.