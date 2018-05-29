Штайнмайер надеется на активизацию «нормандского» процесса

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул важность «нормандского» процесса во избежание дальнейшей эскалации ситуации в Донбассе и выполнения Минских договоренностей.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер надеется на активизацию переговоров в «нормандском» формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

«Что касается ситуации на востоке Украины, то я надеюсь все же, что после тех переговоров, которые мы имели в Берлине, которые вы провели с федеральным канцлером (Ангелой Меркель), президентом Эммануэлем Макроном в Аахене. Я думаю, что все эти переговоры, и беседа канцлера (с президентом РФ Владимиром Путиным) в Сочи будут способствовать активизации «нормандского» процесса», - сказал он.

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Штайнмайер подчеркнул важность «нормандского» процесса во избежание дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе и выполнения Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Порошенко заявил о согласовании и координации шагов с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном о проведении встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, скорее всего - в Париже.

11 мая Порошенко сообщил, что такая встреча может состояться в начале июня.

Порошенко заявлял, что его переговоры с канцлером Германии и президентом Франции в немецком Аахене 10 мая были необходимы, чтобы «дожать» Россию в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе и вывода оккупационных войск с территории Украины.

Сегодня, 29 мая, Порошенко заявил, что 1 июня заместитель главы его администрации выезжает в Берлин для подготовки встречи лидеров стран «нормандского формата».