ИС: группа боевиков возле Тельманово проводит маневры
09:18, 25 ноября 2014Политика
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Украинские военные зафиксировали маневр живой силы и средств боевиков вдоль "линии соприкосновения" от населенных пунктов Павлополь и Чермалык к Тельманово.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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По его данным, в настоящее время цель этого маневра уточняется. "В то же время, стоит констатировать, что сосредоточенная в районе Тельманово и севернее тактическая группа противника явно усиливается - как за счет переброски боевиков с других участков "фронта", так и доукомплектования за счет "мобилизованных" местных жителей и российских военнослужащих (последние - из состава как минимум двух мотострелковых бригад Южного военного округа России)", - говорится в сообщении Дмитрия Тымчука.
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