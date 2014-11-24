Боевики оставили Трехизбенку в Луганской области без света и газа, люди мерзнут в домах
16:53, 24 ноября 2014Общество
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Трехизбенка Луганской области из-за обстрелов осталась без газоснабжения и электроэнергии.
REUTERS
Об этом заявил спикер Луганской ОГА Ярослав Галас, передает Громадське TV.
По его словам, это связано с тем, что в результате обстрелов террористов в населенном пункте отсутствует газоснабжения и электроэнергия.
"Местным жителям, которые установили газовое отопление, нечем обогревать дома из-за поврежденного газопровода", - сказал он.
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При этом спикер отметил, что в течение трех дней Трехизбенка получит и свет, и газ.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли бригаду ремонтников, прибывших в поселок Трехизбенка Луганской области для восстановления водо-, газо- и теплоснабжения.
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