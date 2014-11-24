Боевики оставили Трехизбенку в Луганской области без света и газа, люди мерзнут в домах

Об этом заявил спикер Луганской ОГА Ярослав Галас, передает Громадське TV.

По его словам, это связано с тем, что в результате обстрелов террористов в населенном пункте отсутствует газоснабжения и электроэнергия.

"Местным жителям, которые установили газовое отопление, нечем обогревать дома из-за поврежденного газопровода", - сказал он.

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При этом спикер отметил, что в течение трех дней Трехизбенка получит и свет, и газ.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли бригаду ремонтников, прибывших в поселок Трехизбенка Луганской области для восстановления водо-, газо- и теплоснабжения.