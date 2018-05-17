В Раде сфотографировали, как нардеп Литвин с "левой" страницы лайкает свои посты
18:03, 17 мая 2018Политика
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В комментариях под фотографиями пользователи шутят, что Литвин сам себе СММщик.
Литвин с другой страницы в соцсети лайкает свои фото / фото facebook.com/bogdanbortakov
Фотограф Богдан Бортаков "поймал" момент, как народный депутат Владимир Литвин лайкает свои сообщения в социальной сети Facebook с "левой" страницы.
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Фотографии из зала Рады Бортаков опубликовал на своей странице в Facebook и подписал: "Это чтобы самому себе лайки ставить?".
На фото видно, как Литвин со страницы "Антона" нажимает "Нравится" под постами на своей публичной странице в Facebook.
Ранее 17 мая фотографу удалось снять переписку "Самопомочи", в которой речь идет о голосовании относительно запрета использования пальмового масла.
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