В Раде сфотографировали, как нардеп Литвин с "левой" страницы лайкает свои посты

В комментариях под фотографиями пользователи шутят, что Литвин сам себе СММщик.

Фотограф Богдан Бортаков "поймал" момент, как народный депутат Владимир Литвин лайкает свои сообщения в социальной сети Facebook с "левой" страницы.

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Фотографии из зала Рады Бортаков опубликовал на своей странице в Facebook и подписал: "Это чтобы самому себе лайки ставить?".

На фото видно, как Литвин со страницы "Антона" нажимает "Нравится" под постами на своей публичной странице в Facebook.

Ранее 17 мая фотографу удалось снять переписку "Самопомочи", в которой речь идет о голосовании относительно запрета использования пальмового масла.