Не в белом платье: депутат Рады вышла замуж (фото)
Депутат Рады от "Самопомочи" Ирина Сысоенко вышла замуж. "Счастлива стать женой лучшего мужчины в мире", - подписала она фото.
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"Теперь медицина окружает меня не только на работе, но и дома, ведь мой муж - врач. Украинец по происхождению, но гражданин Германии, где живет и работает много лет", - написала нардеп на своей странице в Facebook.
"Сразу предупреждаю, я жила и буду жить в Украине, буду продолжать свою работу, как и до того", - утверждает Сысоенко.
Она добавила, что едва ли не опоздала на заключение брака, поскольку ехала с работы.
"Поэтому празднование с белым платьем будем делать позже, во время моего летнего отпуска", - добавила народная избранница.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года экс-депутат Верховной Рады от запрещенной на сегодня в Украине КПУ Оксана Калетник вышла замуж за шотландца.