Бывшая депутатка-коммунистка вышла замуж за шотландца (фото)

Экс-депутат Верховной Рады от запрещенной на сегодняшний день в Украине КПУ Оксана Калетник вышла замуж за шотландца. Фотографии со свадьбы она показала на своей странице в Facebook.

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"Никогда не думала, что когда- нибудь мне прийдется выбирать между своей Родиной и чужими странами... Я встретила свою судьбу далеко в Шотландии на берегу Северного моря", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году СБУ завела дело на коммунистку Оксану Калетник за сепаратизм. Так, во время встречи с избирателями народный депутат прибегла к высказываниям сепаратистского содержания, в частности, заявляла о "легитимности самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", высказывалась об их праве отделиться от Украины".