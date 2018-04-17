Савченко начали допрашивать на полиграфе без присутствия ее адвокатов - сестра

Допрос Надежды Савченко происходит в одном из зданий СБУ.

Допрос народного депутата Украины Надежды Савченко на полиграфе начался без присутствия адвокатов и не в ранее анонсированном помещении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила сестра народного депутата Вера Савченко.

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«Час Надежда была без защитников. Только со стороной обвинения. Неизвестно, какое оказывалось на нее давление. Защитники очень возмущены, что без них начали и, что их обманули, что будет допрос в институте (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз - УНИАН) », - сказала она.

По словам сестры, сейчас допрос продолжается. На уточняющий вопрос, осматривали ли перед допросом ее сестру врачи, она ответила: «Я не знаю. Я думаю, что должны быть специалисты-полиграфологи. Они же должны посмотреть её состояние».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Надежда Савченко должна пройти экспертизу на полиграфе, а со вчерашнего дня она возобновила голодовку.

Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 апреля Савченко проходила экспертизу на полиграфе. В этот же день ее сестра Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.