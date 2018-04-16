Савченко возобновила голодовку, ее допрос на полиграфе снова перенесли

Савченко "говорит, что 3 дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет".

Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко перенесли на 17 апреля.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник арестованной Олег Соловей. "Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то", - сказал он.

Читайте также"Вода и синие "Прилуки": сестра рассказала, как голодает Савченко в СИЗО

Соловей добавил, что Савченко 16 апреля возобновила голодовку, поскольку договоренность относительно приема пищи была только на 3 дня. "Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Ибо она говорит, что 3 дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", - сказал он. По словам адвоката, Савченко чувствует себя "нормально, бодро и весело".

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно. После того арестованная согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

5 апреля Савченко беседовала с психологом в рамках психофизиологической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.