Первое заседание Совета Украина-ЕС хотят провести в середине декабря
14:56, 10 ноября 2014Политика
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Первое заседание Совета Украина-Европейский Союз предварительно планируется провести в декабре в Киеве.
Заседание предварительно планируется провести в Киеве / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Остап Семерак.
"Первое заседание Совета Украина-ЕС предварительно планируется провести 15 декабря в городе Киеве. Состав украинской части, согласно Соглашению об ассоциации, этого Совета составляют все члены Кабинета министров, из европейской части - это еврокомиссары", - сказал Семерак.
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Он уточнил, что этот Совет является политическим органом, который будет принимать политические решения и будет координировать весь процесс евроинтеграции в ближайшие несколько лет.
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