Первое заседание Совета Украина-ЕС хотят провести в середине декабря

14:56, 10 ноября 2014
Политика
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Первое заседание Совета Украина-Европейский Союз предварительно планируется провести в декабре в Киеве.

/ УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Остап Семерак.

"Первое заседание Совета Украина-ЕС предварительно планируется провести 15 декабря в городе Киеве. Состав украинской части, согласно Соглашению об ассоциации, этого Совета составляют все члены Кабинета министров, из европейской части - это еврокомиссары", - сказал Семерак.

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Он уточнил, что этот Совет является политическим органом, который будет принимать политические решения и будет координировать весь процесс евроинтеграции в ближайшие несколько лет.

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